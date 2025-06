Tragedia a Rende: bambina di 8 anni annega nella piscina del parco acquatico Santa Chiara

Tempo di lettura: ~2 min

RENDE (CS) – Un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia al parco acquatico "Santa Chiara" di Rende, nel cuore del Cosentino. Una bambina di 8 anni, che avrebbe compiuto 9 anni il prossimo ottobre, ha perso la vita annegando nella piscina della struttura. L'ipotesi più accreditata è che la piccola abbia avuto un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina stava giocando in piscina quando ha accusato un malessere ed è affondata. Un paramedico, libero dal servizio ma presente nella struttura, è subito intervenuto tentando le manovre di rianimazione. La piccola è stata adagiata sul bordo vasca e soccorsa in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Nonostante i tentativi disperati, il suo cuore non ha ripreso a battere. I sanitari, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti dei numerosi bagnanti presenti, molti dei quali in cerca di refrigerio in una giornata di caldo intenso. L’atmosfera si è subito fatta surreale, tra lacrime, incredulità e persone sotto choc che hanno abbandonato la struttura visibilmente provate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende, la polizia e il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, Antonio Bruno Tridico. La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell'accaduto. È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo della bambina e il sequestro dell’intero impianto natatorio per permettere ulteriori accertamenti.

In particolare, i militari stanno effettuando verifiche per accertare se la struttura fosse dotata di defibrillatore e, in caso positivo, se e perché non sia stato utilizzato.

Fonti raccolte da calcionapoli24.it parlano di un clima di profonda commozione, mentre gli inquirenti ascolteranno nelle prossime ore alcuni testimoni oculari che potrebbero offrire dettagli importanti per ricostruire i minuti precedenti e successivi al drammatico episodio.

Una nuova tragedia in acqua che colpisce una giovane vita, lasciando una comunità sgomenta e una famiglia distrutta da un dolore impossibile da raccontare.

