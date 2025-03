Tragedia: donna cade nel vuoto dal parapetto di Trinità dei Monti. Morta turista

ROMA, 26 MAR. - Una donna di 55 anni di nazionalità spagnola è morta questa mattina dopo essere precipitata nel vuoto nei pressi della celebre scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore del centro storico della Capitale. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata, quando alcuni passanti hanno assistito alla caduta e lanciato immediatamente l’allarme.

La donna è stata soccorsa in condizioni gravissime dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Le telecamere di sorveglianza della zona, molto frequentata da turisti e romani, sono al vaglio degli inquirenti per cercare eventuali immagini utili a chiarire quanto accaduto.

Trinità dei Monti, uno dei luoghi simbolo di Roma e meta turistica tra le più conosciute al mondo, è stata temporaneamente transennata nella parte interessata dall’incidente per permettere gli accertamenti delle autorità. Non si conoscono al momento le generalità complete della vittima, né se fosse a Roma per turismo o per altri motivi.

Gli investigatori stanno anche cercando di mettersi in contatto con eventuali familiari o conoscenti della donna. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.