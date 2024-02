Tragedia in Calabria: muore un tredicenne a scuola durante l'educazione fisica

L'inchiesta sulla morte durante l'educazione fisica scuote la comunità

SAN COSTANTINO CALABRO 21 DIC. - Un tragico decesso è avvenuto oggi a San Costantino Calabro, nel Vibonese, durante l'orario scolastico. Un tredicenne è deceduto dopo l'ora di educazione fisica, e la Procura della Repubblica di Vibo ha aperto un'inchiesta per determinare le cause di questa tragedia.

Dopo la lezione di educazione fisica, il giovane ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo e purtroppo è deceduto tra le braccia dei suoi compagni di classe, che hanno immediatamente allertato l'insegnante.

I soccorsi sono stati prontamente chiamati, con l'intervento dei sanitari del 118, ma ogni sforzo per rianimarlo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto e avviare un'indagine. La Procura di Vibo Valentia è stata informata e sta conducendo ulteriori indagini per comprendere le circostanze della morte del ragazzo.

Il sindaco di San Costantino Calabro, Nicola Derito, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata seguente, in segno di lutto. Le attività natalizie previste sono state sospese per mostrare rispetto alla famiglia del giovane tredicenne. È davvero un momento molto triste per la comunità locale. (Ansa) (Immagine archivio)