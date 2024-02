Tragedia in Calabria: trattore si ribalta, muore il 30enne Davide Tropeano nel terreno di famiglia

Un Incidente Fatale Sconvolge la Comunità Locale mentre il Terreno Ceduto Causa la Morte di Davide Tropeano

Oggi, poco si è verificato un tragico incidente nei pressi di Cinquefrondi, nel quale ha perso la vita un trentenne di nome Davide Tropeano. Tropeano, originario di Cinquefrondi ma residente a San Giorgio Morgeto, si trovava su un trattore nel terreno di famiglia in una zona periferica.

L'uomo era accompagnato da suo fratello mentre guidava il trattore lungo una stradina interpoderale, ma purtroppo il terreno ha ceduto improvvisamente, causando il ribaltamento del veicolo e schiacciando Tropeano.

Il fratello, che lo attendeva nella parte inferiore del terreno, ha scoperto la tragedia e ha subito chiamato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, insieme agli operatori sanitari del 118. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita di Davide Tropeano.

La polizia scientifica è intervenuta per condurre gli opportuni rilievi. L'amministrazione comunale ha anche annunciato la sospensione delle manifestazioni previste per il periodo natalizio in segno di lutto. (Ansa)