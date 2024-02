Tragedia a Curinga: camion si ribalta sulla SS18, muore imprenditore agricolo

Incidente mortale con un dipendente ferito, indagini dei carabinieri in corso

A Curinga, nel lametino, si è verificato un incidente stradale lungo la statale 18 che ha causato la morte di un imprenditore agricolo di 53 anni, identificato come A.G. L'uomo era alla guida di un camion che, per cause attualmente sotto accertamento, si è ribaltato, uscendo dalla carreggiata.

Purtroppo, l'imprenditore ha perso la vita istantaneamente a seguito dell'incidente. Accanto a lui sul veicolo c'era un dipendente di nazionalità indiana, il quale ha riportato lesioni. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.

I dettagli sull'accaduto sono stati rilevati dai carabinieri, che hanno effettuato i necessari accertamenti sul luogo dell'incidente. Al momento, le cause precise del ribaltamento del camion sono ancora oggetto di indagine.(Ansa)