Tragedia a Montefiascone: frana dietro a un ristorante causa la morte del proprietario

Frana un terrapieno dietro a un ristorante, morto il proprietario

Nella zona di Montefiascone. Un'altra persona ricoverata in gravi condizioni.

E' crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, nel viterbese.

Nel crollo di un costone a Montefiascone, un uomo è deceduto mentre un altro è stato trasferito all'ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico.

L'uomo deceduto è Paolo Morincasa, proprietario del ristorante. Il ferito è invece un lavorante, probabilmente il cuoco.

Non ci sono altri dispersi. Il crollo è accaduto in mattinata in via Oreste Borghesi, al ristorante Miralago da Paolo, situato in alto rispetto al paese. La struttura a quell'ora era chiusa al pubblico.