Tragedia nel Foggiano: quattro vittime tra cui un bambino in un drammatico scontro auto-moto. Auto contro moto, quattro morti nel Foggiano quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in un incidente stradale avvenuto in tarda serata nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola.

Il bambino e altre due vittime erano a bordo di un'automobile che si è scontrata con una motocicletta.

L'altra vittima è il motociclista.

A quanto si è appreso, il bambino aveva meno di dieci anni. A bordo dell'auto, con ogni probabilità, cittadini stranieri. Sul posto forze dell'ordine, sanitari del 118 e vigili del fuoco. (Ansa) (Immagine archivio)