Tragedia nella Grotta di Remeron: muore Mauro Consolandi, speleologo del CAI di Biella

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Mauro Consolandi, speleologo morto Grotta di Remeron, incidente speleologia Varese, CAI Biella, Soccorso Speleologico, tragedia Comerio

VARESE – Una tragedia ha colpito il mondo della speleologia: Mauro Consolandi, 73 anni, tra i più esperti speleologi del CAI di Biella, è morto nella giornata di ieri, 24 maggio, a seguito di una caduta nella Grotta di Remeron, nel territorio del comune di Comerio (Varese). L’uomo, stimato e apprezzato da tutta la comunità speleologica piemontese e lombarda, stava partecipando a un’uscita riservata ai membri del gruppo, insieme alla moglie e a un altro compagno di escursione.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, Consolandi si trovava in una sezione non accessibile al pubblico, impegnato in una fase esplorativa con altri membri del gruppo grotte del CAI Biella, al termine di un corso di speleologia. Improvvisamente, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per circa 15 metri. Le condizioni sono apparse da subito gravissime.

La moglie, anche lei esperta speleologa e presente al momento dell’incidente, ha assistito impotente alla scena. Insieme agli altri presenti, ha tentato una disperata manovra di rianimazione. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano.

L’intervento dei soccorsi

Allertati tramite il Numero Unico per le Emergenze (112), i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia sono intervenuti nella grotta con rapidità, raggiungendo la zona dell’incidente e provvedendo al recupero del corpo. La salma è stata infine trasportata all’esterno e affidata all'autorità giudiziaria per le indagini di rito.

Un altro speleologo, compagno di escursione di Mauro Consolandi, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Una vita dedicata alla speleologia

Mauro Consolandi era considerato una vera colonna portante del Club Alpino Italiano di Biella. Con decenni di esperienza alle spalle, aveva formato generazioni di appassionati, trasmettendo non solo competenze tecniche ma anche valori di rispetto, prudenza e amore per la natura.

L’impegno nella speleologia era una passione condivisa in famiglia. La moglie partecipava regolarmente alle attività del CAI e il figlio Federico fa parte del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, un dettaglio che aggiunge ulteriore drammaticità a questa dolorosa vicenda.

Dolore e cordoglio nella comunità

La notizia ha lasciato sgomenta l’intera comunità speleologica italiana. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati al CAI di Biella, che ha voluto ricordare Mauro con parole semplici ma sentite: “Perdiamo un amico, un maestro, un punto di riferimento. Ma il suo spirito continuerà a vivere nelle grotte che tanto ha amato.”

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti