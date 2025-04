Tragedia nella notte a Catanzaro, schianto tra due auto: muore ragazzo di 19 anni

Incidente mortale a Catanzaro: perde la vita un giovane di 19 anni

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta questa notte, intorno alle ore 1:20, su via Fiume Busento (SP17), nella zona sud-est di Catanzaro, nei pressi della Motorizzazione, per un grave incidente stradale.

Due le vetture coinvolte: un'Alfa Romeo Giulietta e un'Alfa Romeo Mito.

Nel sinistro ha perso la vita il giovane conducente della Mito (classe 2005), mentre il conducente della Giulietta è rimasto ferito ed è stato affidato al personale sanitario del SUEM 118 per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, previa autorizzazione del magistrato di turno, è stato necessario per estrarre il corpo della vittima dall'abitacolo, oltre che per mettere in sicurezza le vetture e l'intera area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di competenza, e il servizio di soccorso stradale per il recupero dei mezzi coinvolti. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.