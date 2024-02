Tragedia a Padova: tre persone perdono la vita a causa del monossido di carbonio

Una segnalazione da parte di migranti svela la morte delle vittime nell'edificio di via Reni

PADOVA, 07 GEN. - Nella città di Padova, si è verificata una tragica situazione in cui tre persone sono decedute a causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio. La scoperta dei cadaveri è avvenuta durante la notte, quando la polizia ha ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 113. La segnalazione è stata fatta da alcuni migranti che si trovavano a bivaccare nello stesso edificio situato in via Reni.

Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per identificare le tre vittime, le quali sembrano provenire dall'area magrebina. La tragica scoperta dei cadaveri è avvenuta questa notte grazie alla tempestiva segnalazione da parte dei migranti che condividevano lo stesso luogo di riposo nell'edificio di via Reni.