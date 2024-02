Tragedia a San Candido: la morte di una 16enne per assideramento e il telefono spento dal gelo

L'autopsia esclude traumi, ma le basse temperature e l'abbigliamento leggero portano a una terribile perdita"

BOLZANO - Tragicamente, una giovane ragazza di 16 anni è deceduta a San Candido a causa dell'assideramento. La situazione si è aggravata ulteriormente dal momento che il telefono della ragazza si è spento a causa delle temperature gelide, rendendo impossibile localizzarla in tempo. L'autopsia condotta ieri ha escluso la presenza di traumi come causa del decesso.

La triste vicenda ha avuto inizio all'alba quando la ragazza aveva lasciato il maso dove trascorreva le vacanze con i suoi genitori per effettuare una passeggiata. L'allarme è stato dato in mattinata quando la giovane non è rientrata. La salma della 16enne è stata infine trovata poco lontano dal maso, sotto un sentiero ai piedi di un pendio non particolarmente ripido.

È emerso che le basse temperature e l'abbigliamento leggero indossato dalla giovane sono stati alla base di questa terribile tragedia.