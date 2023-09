Tragedia a Soverato: uomo muore in mare a causa di malore. Tutti i dettagli

Tragedia a Soverato: uomo muore in mare a causa di malore. Nel comune di Soverato si è verificato un tragico evento in cui un uomo, di 80 anni, ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava in acqua. La vittima si è sentita male poco dopo entrato in acqua ed è deceduta nel mare di Soverato.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e la Capitaneria di Porto, sono intervenute immediatamente sulla scena.

Oltre a ciò, sono stati chiamati sul luogo anche un medico legale e un magistrato per i necessari accertamenti.

I presenti bagnanti hanno tempestivamente allertato i soccorsi, dimostrando grande prontezza d'animo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell'uomo, il quale ha perso la vita a causa delle circostanze avverse. (Immagine archivio)