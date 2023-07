Tragedia sul cantiere: Operaio colpito da una scarica elettrica, subisce gravi lesioni craniche e ustioni

Operaio folgorato cade e sbatte la testa, grave portato in ospedale con trauma cranico e ustioni

SOMMA LOMBARDO, 19 GIU - Un operaio di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver preso una scossa elettrica, all'interno di un cantiere edile a Somma Lombardo (Varese), dove stava lavorando.

A seguito della scarica involontariamente arrivata tramite un cavo e che gli ha provocato ustioni di secondo grado alle mani, l'uomo è caduto da un trabattello, riportando un trauma cranico e uno alla schiena.

Soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 112, è stato trasportato in ospedale a Varese. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale, e i tecnici Ats Insubria.

Il 33enne si era avvicinato per ispezionare un buco accidentalmente aperto durante alcuni lavori di scavo nel cortile di un condominio, che ha forato una cabina interrata dell'energia elettrica. Quando i soccorritori sono arrivati, chiamati dai colleghi, hanno collaborato con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, e per trasportare l'uomo in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ripristinare la sicurezza della zona. (Ansa).