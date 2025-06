Tragedia sull’A22 a Bolzano: auto contromano provoca un morto e cinque feriti, tra cui tre bambini

Tempo di lettura: ~3 min

Auto contromano sull’A22: tragedia all’alba vicino Bolzano. Un morto e cinque feriti, tra cui tre bambini

BOLZANO – Una tragedia ha scosso l’autostrada del Brennero alle prime luci dell’alba: un’auto è entrata contromano sulla carreggiata sud dell’A22, all’altezza del casello di Bolzano sud, provocando un violentissimo scontro frontale. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, altre cinque sono rimaste ferite. Tra queste, tre bambini di 14, 11 e 8 anni, trasferiti in elicottero all’ospedale universitario di Innsbruck. Gli altri due feriti sono stati trasportati nei nosocomi di Trento e Bressanone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte della Polizia Stradale, una vettura avrebbe imboccato la carreggiata sud dell’autostrada in direzione nord, viaggiando quindi contromano per diversi chilometri prima di impattare frontalmente contro un'altra auto. L’urto, inevitabile, è stato devastante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, la Polizia Stradale e numerosi mezzi di soccorso. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud per ore, con deviazione del traffico sulla vicina statale del Brennero. Intorno al luogo dello schianto si sono formate code fino a 10 chilometri, causando pesanti rallentamenti anche nelle arterie secondarie.

I soccorsi sono stati rapidi ma complessi. I tre bambini, feriti ma coscienti, sono stati elitrasportati in Austria per ricevere cure specialistiche, mentre gli altri due feriti adulti sono stati stabilizzati e trasferiti negli ospedali più vicini. La vittima, di cui al momento non sono state rese note le generalità, sarebbe il conducente di una delle due auto coinvolte.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni per chiarire come sia stato possibile che un veicolo percorresse contromano un tratto così trafficato di autostrada.

Un dramma che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale

Non è la prima volta che un episodio del genere si verifica lungo le arterie principali italiane. Viaggi contromano, spesso legati a distrazione, stanchezza o guida sotto effetto di sostanze, rappresentano un rischio estremo per tutti gli automobilisti. Questo ennesimo incidente apre ancora una volta la discussione sulla necessità di sistemi di rilevamento più efficaci per segnalare tempestivamente l’ingresso contromano e bloccare in tempo le corsie.

Mentre le famiglie coinvolte affrontano ore di apprensione negli ospedali, l’intera comunità locale si stringe nel dolore. La zona del Brennero, attraversata ogni giorno da migliaia di veicoli, oggi è ferita. E il rumore dei motori in coda lascia spazio a un silenzio carico di domande.

