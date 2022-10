Tragedia sulla A4: furgone per trasporto disabili contro un tir. Sei morti

VENEZIA - l pulmino, proveniente da Riccione, è finito sotto il mezzo pesante. Gli occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere. A perdere la vita l'autista e cinque passeggeri. Grave il superstite

Redazione

È di sei morti e un ferito il bilancio attuale dell'incidente stradale avvenuto, poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4, all'altezza del casello di San Donà di Piave in provincia di Venezia, tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste.

Un furgone della Cooperativa disabili "Centro21" di Riccione, a bordo del quale c'erano sette persone, ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. Non si conoscono le condizioni dell'unico sopravvissuto.



Stando alle notizie per ora trapelate, cinque vittime sarebbero persone con disabilità, la sesta è invece il conducente. L'unico sopravvissuto sarebbe un altro ragazzo che viaggiava a bordo del veicolo. L'associazione, contattata dai colleghi della Tgr Emilia Romagna, conferma che tutti i passeggeri a bordo erano residenti a Riccione ed erano tutte persone con disabilità.

Il furgone era diretto a Lauco, piccolo comune a poco più di 700 metri d'altezza, in provincia di Udine

Autovie Venete fa sapere che “al momento del sinistro erano segnalati rallentamenti, anche attraverso i pannelli a messaggio variabile, a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4/A28 (nodo di Portogruaro). L’incidente è avvenuto della corsia centrale. E’ stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.” (Rsi News)