Tragedia sulla Pedemontana a Lomazzo: pullman scolastico contro camion, muore una maestra

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Como, tragedia sulla Pedemontana: maestra muore nello schianto tra pullman e camion. Feriti due bambini

LOMAZZO (COMO) — Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada Pedemontana lombarda, all’altezza del comune di Lomazzo, nel Comasco. Un pullman scolastico, che trasportava una classe della scuola primaria di Cazzago Brabbia, ha tamponato violentemente un camion all’interno di una galleria.

Il bilancio è drammatico: una donna morta e tre feriti, tra cui due bambini di 7 anni. A perdere la vita è stata una delle due maestre a bordo del pullman, 43 anni, residente a Sesto Calende. Era seduta accanto all’autista, sul sedile anteriore, e nell’impatto è rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo coinvolto stava rientrando da un’uscita didattica quando, per cause ancora da accertare, ha centrato il camion che lo precedeva. A bordo c’erano 27 bambini, parte dell’Istituto Comprensivo di Azzate (Varese).

L’autista, 60 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Feriti anche due piccoli alunni: uno trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como, l’altro portato in eliambulanza al San Gerardo di Monza, entrambi in codice giallo, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Stradale e della magistratura, che ha aperto un fascicolo. Sul posto, anche la Polizia Mortuaria e numerose ambulanze del 118. Le immagini diffuse dai soccorritori mostrano un pullman distrutto nella parte anteriore, con lamiere accartocciate e segni evidenti della violenza dell’impatto.