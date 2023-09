Tragedia sull'A25 ad Avezzano: operaio investito mortalmente da un camion durante lavori di manutenzione

Morto operaio investito da camion su A25 ad Avezzano. Tragedia nei pressi del casello, inutili i soccorsi del 118 E'morto in autostrada mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Un operaio di 32 anni, è stato investito da un camion sulla A25, direzione Roma, nei pressi del casello di Avezzano. L'uomo, dipendente di una ditta esterna che si occupa della manutenzione della segnaletica autostradale, è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c'era più' niente da fare.