Tragedia A4, Auto tamponata, giovane scende dall'auto viene travolto e ucciso

SETTIMO TORINESE 14 FEB - Incidente sull’autostrada A4, travolto e ucciso un ragazzo. Il giovane è stato tamponato e, successivamente, investito da un’altra vettura che procedeva in direzione Milano.

L’incidente

E’ successo è successo all’alba di quest’oggi, venerdì 14 febbraio 2020, il grave incidente sull’autostrada A4. Un giovane, dopo essere stato tamponato, a bordo di una Fiat 500L, è sceso dall’auto ed è stato travolto da una Polo condotta da una donna.

I soccorsi

Inutili i soccorsi per il ragazzo, classe 1990. Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’incidente ci sono altri due feriti, lievi, trasportati in codice verde in pronto soccorso.

Traffico bloccato

L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita di Settimo. Traffico bloccato quindi sullA4,’ in direzione Milano, con chiusura del tratto tra Settimo e Volpiano. (Nuova periferia)