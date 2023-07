Tragedia a Vibo Valentia: Pensionato di 78 anni travolto dalla motozappa che stava conducendo

Travolto dalla motozappa che stava conducendo, morto 78enne. E' accaduto in un terreno agricolo a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA, 03 LUG - Un pensionato, Giuseppe Rubino, di 78 anni, è morto a Vibo Valentia dopo essere stato ferito mortalmente, per cause che sono in corso di accertamento, dalle lame di una motozappatrice che stava conducendo su un terreno.

Il fatto è accaduto in un appezzamento agricolo in località Sant'Anna, lungo la strada della vecchia ferrovia delle Calabro-Lucane.