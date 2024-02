Traguardo dell'Amministrazione poliese: "la Chiesa verrà restaurata"

Un altro importante traguardo raggiunto dall'Amministrazione comunale di Polia, guidata dal Sindaco Luca Alessandro: ben 562.500,00 € finanziati per la messa in sicurezza della Chiesa dedicata a Maria S.S. di Loreto, situata nella frazione Trecroci (Polia, VV). Con il D.L. 279 del 07/11/2023 è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi al fondo, di cui al D.M. 142 del 06/06/2023. La proposta progettuale avanzata dall'Ente, acquisita al n. 22058 di protocollo in data 28/07/2023, è stata ammessa al fondo. Obiettivo importante per l'amministrazione, considerando l'importanza storica, culturale e religiosa che la Chiesa rappresenta per l'intera comunità poliese e, soprattutto, la necessità di interventi rilevanti, ormai divenuti improcrastinabili.

Si prospetta il rifacimento della copertura e degli intonaci, unitamente al ripristino delle parti ammalorate, con particolare attenzione verso la non alterazione del decoro architettonico del bene e degli affreschi interni.

I fondi verranno gestiti dai Provveditorati interregionali per le Opere.