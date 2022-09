Trapani: Pettinari e Luperini liberi di accasarsi senza alcun indennizzo per il cartellino

TRAPANI, 5 OTT - I due calciatori hanno vinto il ricorso presentato al Collegio Arbitrale della Lega Pro per la mancata applicazione del protocollo sanitario. I giocatori sono liberi di accasarsi senza alcun indennizzo per il cartellino

Stefano Pettinari e Gregorio Luperini sono due giocatori svincolati con effetto immediato. A deciderlo è stato il Collegio Arbitrale della Lega Pro per i ricorsi presentati dai due calciatori per la mancata applicazione del protocollo sanitario.

Esce quindi sconfitto dall’arbitrato la società granata difesa dall’avvocato Mattia Grassani. Il Trapani dovrà inoltre sborsare 5600 euro più iva per il pagamento delle spese legali e processuali.

Pettinari e Luperini, che, in occasione del Collegio Arbitrale della Lega Pro, erano difesi dall’avvocato Luca Miranda del sindacato dei calciatori Aic, adesso sono liberi di accasarsi con qualsiasi squadra.

Per l’attaccante romano si prospettano due alternative di ritorno: il Lecce, che appariva favorito nei giorni scorsi anche per questioni burocratiche, e il Pescara, il cui pressing è forte nelle ultime ore. Il centrocampista toscano, invece, sembra prossimo alla permanenza in Sicilia, spostandosi di 100 chilometri da Trapani per raggiungere il Palermo di mister Boscaglia.(Trapani Granata)