Trenitalia, modifiche alla circolazione in Calabria

CATANZARO, 19 APR. - Trenitalia ha annunciato importanti modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, previste dal 22 aprile al 31 maggio 2025. L’intervento si rende necessario per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico su un tratto nevralgico per il traffico ferroviario del Mezzogiorno.

Gli interventi, inseriti all'interno del piano di ammodernamento della rete curato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), mirano a migliorare l'affidabilità e la sicurezza della linea, nonché a potenziare le tecnologie di controllo e gestione del traffico.

Le attività previste comporteranno tuttavia disagi per i viaggiatori, soprattutto per coloro che si spostano tra Calabria, Basilicata e Puglia. Le variazioni interesseranno in particolare i treni Intercity che collegano Reggio Calabria con Bari e Lecce. Secondo quanto riportato da Trenitalia in una nota ufficiale, tali convogli subiranno variazioni di orario e di percorso, con un nuovo instradamento da Catanzaro Lido verso Lamezia Terme, al fine di aggirare i tratti interessati dai lavori.

Inoltre, è prevista la cancellazione parziale di alcuni treni nella tratta compresa tra Sibari e Bari/Lecce.

I viaggiatori che intendono muoversi lungo questi itinerari dovranno quindi tenere conto delle modifiche e pianificare con attenzione i propri spostamenti, consultando gli aggiornamenti forniti da Trenitalia sui canali ufficiali, tra cui il sito web, le app dedicate e le biglietterie.

Le modifiche avranno inevitabili ricadute anche sul trasporto regionale e potrebbero comportare l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus, le cui modalità operative saranno rese note nei prossimi giorni.

Il piano di lavori rientra nella strategia di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre i tempi di percorrenza nel medio-lungo periodo.

Tuttavia, nel breve termine, si invitano i passeggeri a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a verificare eventuali variazioni prima della partenza.

Per ulteriori informazioni, Trenitalia consiglia di consultare il proprio portale online o rivolgersi al personale di assistenza presente nelle stazioni interessate.