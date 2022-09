Trionfa il Napoli, vince Gattuso. Juve ko ai rigori

ROMA, 17 GIUGNO 2020- Il Napoli batte la Juventus ai calci di rigore 4-2 e si aggiudica la Coppa Italia. La squadra di Gattuso dopo aver bloccato ogni fonte di gioco bianconera, nella ripresa ha provato a vincere, ma ha trovato un grande Buffon pronto a opporsi. La squadra di Gattuso ha però mantenuto la lucidità mentale e ai calci di rigore ha battuto la nemica storica, la Juventus, anche oggi apparsa imballata e in ritardo di condizione. La prima finale senza pubblico e post Covid, si conclude quindi con la festa del Napoli e con i festeggiamenti nella cittá di Napoli.

Da segnalare ancora una volta la scarsa vena di Cristiano Ronaldo e la condizione fisica precaria della squadra di Sarri. Ai bianconeri sta mancando il gioco, la velocità e la cattiveria agonistica. A questo punto della stagione, i bianconeri dovranno faticare tanto per portare a casa lo scudetto. Il Napoli ottiene una grande vittoria e si lancia alla rincorsa di un quarto posto che vale la Champions League. Gattuso per una notte si prende i complimenti di tutti, dopo un momento difficile per i noti fatti familiari.