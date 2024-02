Trionfo della Myenergy: La Grande Vittoria contro gli Svincolati Milazzo - Video

Ritorno al Successo con Determinazione e Tiri da Tre Punti Spettacolari

Grande vittoria della Myenergy di Reggio Calabria davanti ai loro tifosi! Dopo due sconfitte consecutive, hanno finalmente ritrovato il successo, battendo gli Svincolati Milazzo con un punteggio di 90-80.

I ragazzi di Federico Cigarini sono partiti alla grande, dimostrando una grande determinazione nel voler risollevarsi. La tripla di Maksimovic e i canestri di Tyrtyshnhnyk hanno dato il via a un vantaggio di undici punti, che ha aperto la strada alla vittoria dei neroarancio.

Purtroppo, gli Svincolati non hanno giocato una buona partita. Reggio ne ha approfittato, facendo girare molti dei loro giocatori in vista delle prossime partite. Dopo un iniziale svantaggio di 15-2, gli Svincolati sembravano non credere più in una possibile rimonta.

La Myenergy ha seguito il piano di Coach Cigarini, puntando sulla corsa, la poca razionalità e la voglia di segnare. Il risultato è stato eccezionale, con un vantaggio di oltre dieci punti nel primo quarto, che si è poi esteso nel secondo periodo.

La partita si è trasformata in una sfida ai tiri da tre punti, veloce e appassionante. Gli Svincolati sono riusciti a ridurre lo svantaggio nel secondo periodo, ma alla fine hanno ceduto alle giocate di Tyrtyshnyk e compagni.

Da sottolineare la crescita di Cessel sotto canestro e le prestazioni positive di Maksimovic. Alla fine, la Myenergy è andata all'intervallo lungo con un vantaggio di tredici punti, che è stato mantenuto anche nel terzo periodo.

Nell'ultimo quarto, ci sono state alcune giocate spettacolari, ma ormai era troppo tardi per gli Svincolati. La vittoria è stata celebrata dallo staff tecnico della Myenergy, che ha ritrovato Tommaso Russo dopo un periodo di infortunio.

In conclusione, una vittoria che riporta in alto le ambizioni della Myenergy, attualmente al secondo posto in classifica insieme al Ragusa. La loro determinazione è fuori discussione, e ora possono guardare avanti con la fame di inizio torneo, cercando di fare bene in ogni partita.

Myenergy Reggio Calabria-Svincolati Milazzo 90-80

(20-10, 24-21, 23-20, 23-29)

Myenergy: Aguzzoli 14, Simonetti 2, Konteh 4, Maksimovic 13, Mavric 4, Mazza 3, Cessel 9, Seck 4, Binelli 15, Tyrtyshnyk 21, Russo 1. Allenatore: Federico Cigarini.

Svincolati Milazzo: Salvatico, Barbera 12, Battaglia 18, Odigie 7, Guerra 3, Bolletta 10, Karavdic 12, Sindoni, Traore, Scredi 7, Manfrè 11. Allenatore: Trimboli.