Trionfo storico del Bologna in Coppa Italia: Italiano, De Silvestri e Ferguson commentano la vittoria

Coppa Italia, il Bologna trionfa dopo 51 anni: “Una notte storica per tutta la città”

BOLOGNA – Una serata destinata a rimanere nella storia del calcio italiano e nel cuore di ogni tifoso rossoblù. Dopo 51 anni, il Bologna torna a sollevare un trofeo e lo fa in grande stile, conquistando la Coppa Italia in una finale emozionante, davanti a oltre 30 mila sostenitori giunti nella Capitale. Emozioni forti, lacrime, sorrisi e parole piene di significato quelle rilasciate dai protagonisti al termine del match.

Vincenzo Italiano: “Una notte storica, sarà impossibile dimenticarla”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, non trattiene l’entusiasmo ai microfoni nel post-partita:

“Una notte storica per noi, per Bologna, sarà impossibile dimenticare tutto questo. Riportiamo un trofeo in città dopo 51 anni, la gioia è infinita, siamo entusiasti. Ci eravamo dati come obiettivo quello di rendere felice la nostra gente e stasera ci siamo riusciti”.

Una vittoria costruita nel tempo, frutto di una filosofia di gioco offensiva e coraggiosa che ha saputo unire la squadra e far sognare un’intera città.

De Silvestri: “Abbiamo fatto la storia. Ora festeggiamo”

Tra i veterani più amati dello spogliatoio, Lorenzo De Silvestri ha evidenziato il valore collettivo di questo traguardo:

“Abbiamo fatto la storia dopo 51 anni. È un’emozione unica: portare a Roma 30 mila bolognesi e raggiungere questo traguardo è davvero incredibile. Al Bologna c’è un ambiente meraviglioso, qui si sta bene. C’è un lavoro davvero importante dietro questo percorso, da parte di tutti, a partire dal Presidente, i dirigenti, la squadra, lo staff… Questa sera l’unico pensiero è continuare a festeggiare la vittoria, poi alla Champions ci pensiamo a partire da domani”.

Parole che fotografano il senso di appartenenza e la mentalità vincente costruita nel tempo.

Lewis Ferguson: “È per i tifosi, per lo staff, per noi. Abbiamo scritto la storia”

Infine, il centrocampista scozzese Lewis Ferguson, tra i più determinanti di questa stagione, ha voluto dedicare la vittoria a tutti coloro che hanno creduto nel progetto rossoblù:

“Non ho parole, è incredibile. È una serata bellissima, abbiamo fatto la storia con i nostri tifosi meravigliosi che ci seguono sempre. Questa Coppa è per loro ma anche per lo staff e per noi giocatori che diamo tutto ogni giorno. C’era tanta emozione prima della partita, è normale prima di affrontare una squadra forte con giocatori pericolosi. Noi però siamo stati dominanti: nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla, nel secondo è arrivato il gol, poi ci siamo messi in difesa ed è arrivata la vittoria. Per me non è stata una stagione facile, ho avuto tanti stop per infortuni ma questa sera esserci, giocare e vincere è stato bellissimo. Ora ci godiamo la vittoria poi penseremo alla fine del campionato”.

Il Bologna torna grande: un successo che profuma di futuro

Con questo trionfo in Coppa Italia, il Bologna non solo chiude un digiuno lungo più di mezzo secolo, ma si candida a tornare stabilmente tra le grandi del calcio italiano. La vittoria rappresenta una spinta morale in vista delle ultime gare di campionato, con la qualificazione alla Champions League ancora da blindare.

Una notte che Bologna non dimenticherà. Una notte da campioni.