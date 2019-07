Trivella provoca perdita di metano e prende fuoco a Empoli

EMPOLI (FI), 16 LUGLIO - Un incendio ha interessato una trivella in un cantiere a Pontorme di Empoli(Firenze). Secondo prime informazioni, sarebbero stati causati da una fuga di metano da una tubatura che il macchinario avrebbe toccato mentre stava eseguendo delle escavazioni. Non risultano al momento persone ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme al nucleo Nbcr. Autobotti sono arrivate anche da Firenze scortate dalla polizia per la necessità di avere urgentemente abbondanza di acqua per spegnere le fiamme. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. I vigili del fuoco hanno, poi spento in serata il rogo che ha riguardato una trivella che a Empoli (Firenze) ha urtato una tubazione del metano incendiandosi. L'intervento, dalle 19, ha visto impegnate numerose squadre provenienti da vari distaccamenti del Fiorentino. I vigili del fuoco resteranno sul posto tutta la notte per il monitoraggio dell'area in attesa, domani mattina, di eseguire un sopralluogo con i tecnici della rete del gas per evitare eventuali fughe di gas metano dalla tubazionedanneggiata.