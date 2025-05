Tempo di lettura: ~2 min

Napoli, tragedia ad Afragola: trovata morta Martina Carbonaro, 14 anni. Indagini in corso sull’ex fidanzato

AFRAGOLA (NA) – È finito in tragedia il caso della scomparsa di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola di cui si erano perse le tracce nella serata di lunedì 26 maggio. Dopo ore di angoscia e ricerche ininterrotte, il corpo della giovane è stato rinvenuto questa notte all’interno di un edificio diroccato, a pochi metri dall’ex stadio “Moccia”. Le indagini sono attualmente in corso e l’ex fidanzato della ragazza è stato interrogato.

Il ritrovamento del corpo e l’allarme della madre

La denuncia era scattata nelle ore successive alla scomparsa: Martina era uscita di casa intorno alle 19:00 di lunedì, dicendo alla madre che avrebbe preso un gelato con un’amica. Indossava dei jeans e una maglietta nera. L’ultimo contatto è avvenuto alle 20:30, quando la ragazza ha detto che sarebbe rientrata a breve. Poi, il silenzio.

È stata la madre, preoccupata per l’assenza prolungata e il cellulare che squillava a vuoto, a presentarsi dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Da quel momento, sono iniziate ricerche senza sosta coordinate dalla Compagnia di Casoria e dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, sotto la direzione della Procura di Napoli Nord.

Un caso che scuote l’intera comunità

Il cadavere era nascosto in una struttura fatiscente, a due passi dal centro urbano. Il luogo del ritrovamento, abbandonato e pericoloso, si è trasformato nella scena di un crimine che lascia sgomenta un’intera città.

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha rilasciato una nota ufficiale:

“Siamo tutti profondamente addolorati per l'orrore dell’inaccettabile morte di un’adolescente di 14 anni, a cui è stato tolto il diritto di vivere. È una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità, di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile”.

Il primo cittadino ha anche ringraziato le forze dell’ordine e tutte le autorità coinvolte per la professionalità e tempestività dimostrate nelle operazioni di ricerca, sottolineando l’importanza del sistema di videosorveglianza comunale nel supportare le indagini.

Focus sull’ex fidanzato: al vaglio testimonianze e cellulari

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Martina avrebbe incontrato anche il suo ex ragazzo quella sera. Gli investigatori lo hanno già ascoltato come persona informata sui fatti, e le sue dichiarazioni sono ora al vaglio. Non si esclude alcuna pista.

Gli inquirenti stanno analizzando chat, messaggi e dati dei dispositivi mobili della vittima e delle persone a lei vicine. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per risalire alla dinamica degli eventi e, soprattutto, all’identità dell’autore del gesto.

