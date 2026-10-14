Trump cambia rotta sul gasolio russo: niente forniture agli Stati Uniti

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Un dietrofront improvviso quello di Donald Trump sulle importazioni di gasolio russo. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il carburante proveniente dalla Russia, previsto dall'intesa con Vladimir Putin, sarà destinato esclusivamente al mercato mondiale e non agli Stati Uniti. Una precisazione che arriva a pochi giorni di distanza dall'annuncio di forniture destinate anche al mercato americano.

Il cambio di posizione dopo le critiche al Congresso

La retromarcia segue le proteste bipartisan al Congresso. Alcuni senatori democratici e repubblicani avevano contestato la legittimità delle importazioni, sostenendo che violerebbero la legge statunitense del 2022 che vieta l'acquisto di energia russa. La norma, approvata dopo l'invasione dell'Ucraina, impedisce l'importazione di petrolio e gas dalla Federazione Russa.

Le ragioni della marcia indietro

Secondo quanto riferito, l'amministrazione ha deciso di correre ai ripari per evitare un braccio di ferro con il Congresso e possibili conseguenze legali. La precisazione di Trump mira a chiarire che l'accordo con Putin non comporterà violazioni delle sanzioni. Resta da capire se la posizione definitiva sia quella annunciata nelle ultime ore o se possano esserci ulteriori sviluppi.

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Le reazioni politiche

La vicenda ha acceso il dibattito politico a Washington. Da un lato chi sostiene la necessità di mantenere una linea dura contro Mosca, dall'altro chi vorrebbe allentare le restrizioni per ragioni economiche. Il cambio di rotta di Trump potrebbe placare le critiche, ma non spegnere le polemiche.