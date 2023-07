Turnover al NETCOMM FORUM 2023 per parlare dell’importanza della gestione dei canali Amazon con tre brand di successo

Il 17 e il 18 maggio 2023, nella cornice dell’Allianz MiCo di Milano (Milano Convention Centre), si terrà la XVIII edizione del Netcomm Forum 2023, il più grande evento italiano dedicato all’E-commerce e alla Digital Transformation.

Turnover, agenzia che ha l’obiettivo di dare supporto alle aziende nella strutturazione di vendita sui canali online, in primis su Amazon, torna protagonista alla kermesse con una tavola rotonda dal titolo “Amazon Uncovered: Esperienze e Consigli di Tre Brand Leader nella Gestione del Gigante dell’E-commerce”. In programma il 17 maggio, a partire dalle ore 12.10, il workshop si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire le dinamiche e le strategie per avere successo sulla piattaforma di vendita online più grande al mondo e vede la partecipazione di tre brand di successo: Ariston, storico marchio di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione casalinghe; 24Bottles, brand di design italiano nato con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle bottiglie di plastica usa e getta; e Sbabam, azienda dedicata all’ideazione, progettazione e commercializzazione in edicola e nella grande distribuzione di giocattoli e accessori divertenti.

Tre aziende molto diverse tra loro, accomunate da una gestione ottimale del proprio canale di vendita Amazon che, proprio grazie al supporto di Turnover, ha ottenuto risultati significativi. La tavola rotonda sarà quindi l'occasione per approfondire le tematiche comuni a tutti i brand nella gestione del canale Amazon. Dalla tutela della brand identity alla gestione del posizionamento, dall'ottimizzazione delle strategie pubblicitarie all’ideazione di strategie vincenti per la costruzione di un e-commerce efficace. Non mancheranno spunti per parlare di sostenibilità, innovazione e creatività in chiave e-commerce.

L’appuntamento "Amazon Uncovered", nella cornice del Netcomm Forum, dimostra ancora una volta l’importanza per le aziende di appoggiarsi ad agenzie specializzate come Turnover. Un approccio strategico e strutturato alla gestione del canale Amazon diviene infatti fondamentale per tutti gli operatori dell'e-commerce che ambiscono a crescere e affermarsi nel competitivo panorama del marketplace online. Come dimostra la crescita di Turnover: sono già quaranta le aziende, di diverse categorie commerciali e con fatturati anche superiori al miliardo di euro, che hanno scelto di affidarsi all’agenzia per la gestione del loro account. Per gestirle al meglio, l’agenzia punta su due elementi chiave: l’inserimento e lo sviluppo di nuovi talenti e l’investimento continuo sulla tecnologia.