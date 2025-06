Tutto in 90 minuti – Ferrari promette battaglia, Marino carica la Salernitana. Evani avvisa la Sampdoria (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Salernitana-Sampdoria: la carica di Marino e Ferrari, Evani suona l’allarme in casa blucerchiata

Playout Serie B, clima infuocato per il ritorno: “Serve un’impresa”

Salerno – L’ora della verità è arrivata. Sabato 22 giugno, Salernitana e Sampdoria si giocano tutto nella sfida di ritorno dei playout di Serie B. Dopo la sconfitta dell’andata, in casa blucerchiati è tempo di voltare pagina e credere nell’impresa. A caricare l’ambiente, nella consueta conferenza stampa prepartita, ci hanno pensato Mister Pasquale Marino e il capitano Gianmarco Ferrari. Sul fronte opposto, Mister Alberico Evani mette in guardia i suoi.

Mister Marino: “Dobbiamo reagire, ci crediamo tutti”

“Sappiamo cosa fare per rialzarci – ha esordito Pasquale Marino – la prestazione dell’andata non ci appartiene. In casa abbiamo sempre dimostrato di poter lottare con cuore e cattiveria agonistica. I ragazzi si sono allenati bene, sono consapevoli di ciò che c’è in palio”.

Il tecnico granata ha respinto ogni alibi legato alla data anomala (22 giugno) o alle polemiche extra campo:

“Non guardiamo più indietro. Pensiamo solo al campo e a dare tutto. È nelle nostre mani, e vogliamo giocarci questa chance davanti al nostro pubblico”.

Gianmarco Ferrari: “Sputeremo sangue per la Salernitana”

Accanto al mister, parole decise anche dal leader della squadra, Gianmarco Ferrari:

“L’ho detto anche ai tifosi: daremo tutto. Sputeremo sangue per restare in B. Abbiamo fatto una riunione tra noi: ho chiesto chi non se la sentiva di combattere fino in fondo. Nessuno ha alzato la mano. Tutti vogliamo chiudere al meglio”.

Sulle difficoltà realizzative della squadra, Ferrari è lucido:

“Abbiamo sempre creato occasioni in casa. Serve solo più cinismo sotto porta. Ma la base sarà l’attenzione difensiva: equilibrio e determinazione per tutti i 90 minuti”.

Mister Evani: “Serve un'altra impresa, guai a gestire”

Dall’altra parte, Mister Alberico Evani non si fida del vantaggio maturato all’andata:

“Sappiamo che l’ambiente sarà caldissimo. Dobbiamo essere pronti a soffrire e a tenere alta la pressione. Niente calcoli: ci servirà una prestazione totale, come quella dell’andata”.

Il tecnico della Sampdoria sottolinea l’importanza della lucidità e della gestione delle energie:

“Abbiamo avuto due giorni in più per recuperare. I ragazzi sono pronti, chi andrà in campo darà tutto. Abbiamo soluzioni anche nei cambi, che sono stati fondamentali in questo finale di stagione”.

Le chiavi del match: cuore, compattezza e occasioni da sfruttare

La Salernitana dovrà segnare almeno due gol senza subirne per evitare la retrocessione. Le scelte di formazione saranno decisive, ma per Marino non contano i moduli:

“Conta l’atteggiamento. Tre punte, due, una… non fa la differenza se manca la fame. L’importante è che tutti diano il massimo”.

Gianmarco Ferrari, oltre a garantire impegno totale, individua nei calci piazzati un’arma importante:

“Siamo pericolosi sulle palle inattive. In partite tese possono fare la differenza”.

L'appello alla città: “Tutti uniti per crederci”

L’ambiente granata è diviso, ma Marino non lancia proclami:

“Non vogliamo convincere nessuno. Ma chi sarà allo stadio deve crederci come ci crediamo noi. Quando sono arrivato qui, nessuno dava un euro per questa salvezza. Ora abbiamo l’opportunità di conquistarla sul campo”.

Ferrari chiude con le parole di un capitano vero:

“Sarà la partita più importante della mia carriera. Ma anche la più bella, se la vinciamo insieme”.

