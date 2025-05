Tutto pronto l’International Conference Energy & Meteorology (ICEM 2025)

Tempo di lettura: ~3 min

Galzignano Terme (PD), 26/5/2025 - Sta per aprirsi l’ottava edizione dell’International Conference on Energy & Meteorology (ICEM 2025)

Una delle principali conferenze internazionali dedicate al dialogo tra le scienze climatiche e il settore energetico, in programma dal 2 al 5 giugno presso il Galzignano Terme Spa & Golf Resort.

L’evento è promosso dal World Energy & Meteorology Council (WEMC) e organizzato da Adria Congrex di Rimini.

Il tema dell’edizione di questa edizione è “Contributing to the Net Zero Emission Target”, che richiama l’urgenza di una transizione energetica efficace e giusta, in linea con gli impegni internazionali come l’Accordo di Parigi e il più recente UAE Accord.

ICEM si propone di offrire un confronto multidisciplinare sui modi in cui le informazioni meteorologiche e climatiche possono supportare lo sviluppo di politiche, tecnologie e infrastrutture necessarie per raggiungere la neutralità climatica.

Il programma prevede sessioni plenarie con relatori di rilevanza internazionale, workshop interattivi, presentazioni orali e poster scientifici, e numerosi momenti di networking professionale.

Le tematiche che verranno affrontate:

· L'integrazione tra dati meteorologici e sistemi energetici

· Le tecniche di forecasting su orizzonti temporali multipli

· La post-elaborazione e la visualizzazione dei dati per supportare le decisioni

· Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per la previsione climatica e l’ottimizzazione delle reti energetiche

L’evento sarà un’occasione unica per stimolare il dialogo tra scienziati, rappresentanti delle istituzioni, imprese energetiche e agenzie internazionali, promuovendo soluzioni concrete e innovative per una transizione sostenibile.

Tra gli speaker confermati:

· Dr. Alberto Troccoli, Direttore WEMC (UK/Italia), Chair della conferenza

· Sue Ellen Haupt, National Center for Atmospheric Research, USA

· Chris Hewitt, World Meteorological Organization

· Bruno Meyer, Segretario Generale di GO15 – Power Grid Operators

· Debra Lew, Executive Director di ESIG

· Dong Zhao, China Meteorological Research Centre

· Laurent Dubus, Senior Scientist, RTE – Réseau de Transport d'Électricité

L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale del congresso www.wemcouncil.org/wp/icem2025/

“Ospitare un evento di questa portata rappresenta un’opportunità importante per il territorio – spiegano i promotori della manifestazione -. Il congresso porterà in provincia di Padova centinaia di partecipanti da tutto il mondo, con ricadute significative in termini di visibilità, occupazione turistica e opportunità di collaborazione scientifica e industriale. Inoltre, il coinvolgimento di enti, università e aziende italiane nel programma rafforza il posizionamento del nostro Paese come attore centrale nelle politiche di transizione energetica a livello europeo e globale” – concludono.

È ancora possibile iscriversi alla conferenza (sarà possibile farlo anche direttamente i giorni dell’evento)

https://www.wemcouncil.org/wp/icem2025-registration/