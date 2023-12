TYLA, la superstar sudafricana nominata ai Grammy Awards 2024 nella categoria “Best African Music”

La superstar sudafricana nominata ai Grammy Awards 2024 nella categoria “Best African Music”

CON "WATER", IL SINGOLO DA MILIONI DI STREAM CHE STA SCALANDO LE CLASSIFICHE

DA OGGI DISPONIBILE IN DUE VERSIONI REMIX CON L’ARTISTA E PRODUCER MARSHMELLO E L’HITMAKER DA RECORD TRAVIS SCOTT

Oggi, venerdì 17 novembre, sono usciti in digitale ed entrano in rotazione radiofonica due versioni remix della hit mondiale "WATER" (Epic Records/ Sony Music), l’irresistibile singolo della superstar sudafricana TYLA, insieme all’artista e producer MARSHMELLO e all’hitmaker da record TRAVIS SCOTT.

Il brano, con il quale TYLA è stata nominata ai GRAMMY AWARDS 2024 nella categoria “Best African Music”, è diventato sin da subito una HIT VIRALE e sta scalando le classifiche di tutto il mondo con oltre 230 MILIONI di stream e 1 MILIONE di video su TikTok.

“Water” ad oggi ha inoltre raggiunto la Top 5 della classifica Virale globale di Spotify e di quella di Shazam, la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 nella classifica globale di Apple Music, la Top 30 della classifica Viral italiana di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radio europeo ed Italiano.

Prodotta dal producer britannico nominato ai GRAMMY Awards, Sammy Soso (Wizkid e KSI), co-scritto da Corey Marlon Lindsay-Keay (che ha lavorato all'ultimo singolo di Tyla "Girl Next Door" con Ayra Starr), Ari PenSmith (Beyoncé) e Mocha, "WATER" fonde in maniera innovativa l’Amapiano e l’Afrobeats con un sensuale R&B.

Dopo aver presentato il brano in anteprima dal vivo davanti a una folla di fan ad Afronation, Tyla dimostra ancora una volta di essere tra i nuovi talenti più interessanti del panorama musicale. L’artista ha già suscitato curiosità a livello internazionale, guadagnandosi il plauso della critica di PAPER Magazine, I-D e CLASH. Anche nel campo della moda l’artista è una figura molto apprezzata, è stata ospite in prima fila alla sfilata FW 23 di Dolce & Gabbana di quest'anno a Milano e al lancio della collezione Mugler di H&M a New York.

La musica di TYLA è un'esperienza che supera i limiti convenzionali. Le sue canzoni, permeate dalla sua vibrante personalità, offrono un'interpretazione innovativa del pop e dell'R&B, arricchita dall'energia dell'Amapiano sudafricano e da un approccio alla produzione che trasmette un senso di novità in ogni brano. Originaria di Johannesburg, Tyla ha guadagnato la fama internazionale grazie ai singoli "Getting Late" feat. Kooldrink e "To Last" (Epic Records), che testimoniano la crescita artistica e la sua versatilità. Il singolo "Getting Late" è diventato virale su Tik Tok, ottenendo milioni di ascolti. La passione di Tyla per la musica è iniziata quando aveva solo 12 anni, scrivendo canzoni nel suo diario, e questo l’ha successivamente portata a una dedizione più seria alla scrittura e all'interpretazione durante il periodo delle scuole superiori. Da allora, ha seguito la sua intuizione, costruendo una solida base di fan costantemente in crescita. Oggi, Tyla è al lavoro sul suo primo album e sui futuri live. Nel roster Epic Records attraverso una collaborazione con l’etichetta Fax Records, Tyla è pronta a conquistare il panorama musicale internazionale con il suo stile, la sua anima e il suo spirito.