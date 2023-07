Ubik di Catanzaro ospita Vespa Tour. Festival con Ippolita Luzzo e le scrittrici Bubba, Mirabelli, Serafini, Veltri

Giorno 1 Giugno- Vespa Tour Festival con Ippolita Luzzo e le scrittrici Bubba, Mirabelli, Serafini, Veltri

Il 7° giorno è una tappa lunga verso la Ubik di Catanzaro con orario previsto per le 18.30 e ospiti d'eccezione insieme a Ippolita Luzzo, autrice di Pezzi e Il Primo pezzo non si scorda mai, dieci anni del Regno della Litweb, Sara Maria Serafini e il suo Rigenerazione K035 edito da Divergenze, Angela Bubba con il suo ultimo Elsa edito da Ponte alle grazie, Elena Giorgiana Mirabelli con il suo ultimo romanzo Maizo edito da Zona 42 e Francesca Veltri che ha pubblicato Malapace con Miraggi .



Il giro d'Italia con la Vespa-Libreria diventa un festival in movimento! Oltre 4.000 chilometri in 12 giorni, dal 26 maggio al 6 giugno, con una media di circa 300/350 chilometri al giorno per raggiungere 25 scrittori e scrittrici di 21 case editrici italiane.

A mettersi in gioco è Fabio Mendolicchio, fondatore di Miraggi Edizioni con Alessandro De Vito e Davide Reina, che attraverserà le regioni d’Italia a bordo della sua Vespa 200 GT attrezzata come una libreria viaggiante. Da 13 anni, Fabio Mendolicchio si mette in gioco con la casa editrice nata a Torino nel 2010 con l’intento di “fare” libri che altri non fanno. Dal 2021, il compleanno è diventato un viaggio-impresa in tutta Italia con lo stesso mezzo utilizzato per portare quotidianamente i libri e rifornire le librerie torinesi. «Un po’ come Nanni Moretti nel film Caro Diario – spiega Fabio Mendolicchio – un po’ Forrest Gump: quando ci si mette in viaggio, ci si mette in gioco».



In questo 2023 post-pandemico, con un 2022 rivelatosi difficile e complicato per l'editoria, Fabio Mendolicchio trasforma il suo giro d'Italia in un festival in movimento su due ruote, con l'intento di portare successivamente i libri che sceglierà per il tour anche in borghi, piccoli paesi e luoghi dove non c'è una libreria.

IL TEMA del Festival

Dopo oltre 15mila chilometri percorsi in 2 anni, due edizioni e due spin off, quest’anno diventa un Festival capace di abbracciare 19 case editrici e 25 autori diversi, traghettarli e presentarli in altrettanti luoghi diversi partendo dal tema dello “scrivere”. Ogni tappa Fabio Mendolicchio incontrerà uno scrittore non Miraggi per affrontare il tema della scrittura, come si scrive, perché si scrive, quanto si scrive?