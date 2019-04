Ucciso ergastolano: assassinato con almeno 3 colpi di fucile

TRINITAPOLI (BAT), 14 APRILE - Sarebbe stato ucciso con almeno tre colpi di fucile, Cosimo Damiano Carbone, l'ergastolano di 63 anni assassinato questa sera in via Transumanza, nelle vicinanze della sua abitazione a Trinitapoli (Bat). I carabinieri starebbero verificando la presenza di un'altra persona che era in auto con la vittima al momento dell'agguato. L'auto dei sicari - a quanto si apprende - sarebbe stata trovata completamente bruciata. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza installate nella zona.