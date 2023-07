Guerra. Ucraina: esplosioni a Zaporizhzhia, allarme in 10 regioni

Ucraina: esplosioni a Zaporizhzhia, allarme in 10 regioni. Allerta anche in Odessa, Kharkiv, Donetsk e Kherson

ROMA, 20 GIU - Kiev, Lviv “colpita infrastruttura critica ”

Nella notte una infrastruttura critica di Lviv, a Leopoli, è stata colpita da un attacco russo. Lo riporta Rbc-Ucraina con riferimento al capo dell'Amministrazione militare regionale di Lviv Maksym Kozytskyi. Non ci sono state vittime."A Lviv c'è un colpo a una struttura infrastrutturale critica. Nessuno è rimasto ferito", ha detto il funzionario. Sul luogo dell'incidente è divampato un incendio e al momento i servizi di emergenza sono impegnati nella zona.

Kiev, attacco russo, distrutti 28 droni Shahed

Un nuovo attacco russo ha preso di mira, nella notte l'Ucraina e la capitale Kiev. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che si è trattato di un attacco con 30 droni Uav di tipo Shahed, di cui 28 distrutti dalla difesa aerea. L'amministrazione militare della città di Kiev, come riporta Rbc Ucraina, ha aggiunto che i droni sono entrati nella capitale a ondate, da diverse direzioni. Al momento non risultano vittime." Quasi due dozzine di obiettivi nemici sono stati rilevati e distrutti dalle forze e dai mezzi della nostra difesa aerea nello spazio aereo intorno a Kiev", riferisce lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev

Kiev, servono 70 miliardi per ricostruzione Kherson

Saranno necessari circa 60-70miliardi di euro per ripristinare case e infrastrutture nelle parti dell'oblast di Kherson danneggiate dall'esplosione della diga di Kakhovka: è la stima del capo dipartimento dell'Accademia ucraina di costruzioni, Ivan Perehinets. "Il ripristino dei 60 milioni di metri quadrati che abbiamo perso a causa dei combattimenti e dalle inondazioni ammonterà a 60-70 miliardi" di euro, ha detto Perehinets ai media locali. Con il governo ucraino che si aspetta di ricevere fondi da donatori internazionali per la ricostruzione, Perehinets ha affermato che Kiev dovrebbe disporre di risorse finanziarie sufficienti per ricostruire l'area ma che la mancanza di ingegneri qualificati ed esperti rimane un problema. Perehinets stima che la ricostruzione delle case nell'oblast di Kherson richiederà dai cinque ai dieci anni e una forza lavoro di 1,5 milioni di operai edili.





Esplosioni a Leopoli

Mosca ha lanciato un attacco aereo notturno sulla città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, le esplosioni si sono avvertite in tutta la città e nella regione circostante, ha dichiarato il sindaco di leopoli, Andriy Sadovy. Ancora non è chiaro se le esplosioni siano dovute alla distruzione di obiettivi o all'intervento dei sistemi di difesa dell'Ucraina che respingevano l'attacco.

Kiev: 208 vittime abusi sessuali da invasori russi

Kiev ha identificato 208 vittime di violenza sessuale da parte delle truppe russe dall'inizio dell'invasione, ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale ucraino citato dai media locali. Centoquaranta dei casi registrati sono contro donne e altri 13 contro minori, spiega l'ufficio osservando che il numero reale delle vittime è probabilmente molto più alto. 04:01

Esplosioni in altre 4 regioni, anche a Kiev

Esplosioni hanno scosso nella notte la città e la regione di Kiev, secondo i media locali. L'amministrazione militare della capitale ucraina ha reso noto che le difese aeree sono state attivate. Deflagrazioni sono state segnalate anche nelle regioni di Cherkasy, Vinnitsa e Khmelnytskyi.

FT: Da Blackrock e JpMorgan aiuti per banca ricostruzione ucraina

Blackrock e JpMorgan stanno aiutando il governo ucraino a creare una banca per la ricostruzione per indirizzare i capitali pubblici in progetti che possono attirare centinaia di migliaia di dollari di investimenti privati. Lo riporta il Financial Times, sottolineando come l'obiettivo è raccogliere capitale a basso costo da governi e istituzioni finanziarie internazionali e poi far leva su questo per attirare investimenti privati.

Bloomberg: Ue pronta a un piano di aiuti da 50 miliardi per spese correnti e priorità ricostruzione

L'Unione europea è pronta a proporre un piano di aiuti finanziari da 50 miliardi di Euro per sostenere l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio è atteso nelle prossime ore. La proposta aiuterà a finanziare le spese correnti del governo di Kiev e pagare le priorità più urgenti per la ricostruzione.

Blinken oggi a Londra vede prima Kuleba, poi re Carlo

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà nelle prossime ore a Londra il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Lo comunica il Dipartimento di Stato, sottolineando che in serata Blinken parteciperà invece a un evento di re Carlo III.

Esplosioni a Zaporizhzhia, allarme in 10 regioni

Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi nella cittàucraina di Zaporizhzhia, secondo autorità locali citate dai media internazionali. L'allarme antiaereo è scattato anche nelle regioni di Dnipro, Kirovohrad, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Sumy, Kharkiv, Donetsk e Kherson.