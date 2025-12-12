Un’amicizia che si consacra da Papa Leone XIV.

Tempo di lettura: ~2 min

Ci sono amicizie che nascono sui social media e si concretizzano poi nella vita di tutti i giorni. È la storia di Michele Sanzo, Mauro Mirani, Maurizio Candita e Don Francesco Cristofaro. Il sacerdote catanzarese, seguito in tutta Italia e oltre Nazione, svolge quotidianamente un apostolato digitale capace di raggiungere migliaia di anime.

La preghiera del Santo Rosario e della coroncina alla Divina Misericordia, il commento al Vangelo e il saluto del buongiorno pubblicati sul canale YouTube diventano momenti di incoraggiamento e sostegno per tanti.

Per vie e luoghi diversi i tre amici sono arrivati da Don Francesco. Oggi c’è una forte amicizia che li lega. In questo tempo di Avvento, approfittando di una presentazione del nuovo libro del sacerdote dal titolo Venite a me. Il Vangelo di Matteo (Edizioni San Marino) presso la libreria San Paolo in Via della Conciliazione, i quattro amici si sono dati appuntamento a Roma per un momento di fraternità e preghiera culminato con l’udienza generale del mercoledì di Papa Leone XIV.

Tanta l’emozione per l’incontro con il Santo Padre, desiderato e atteso fin dall’elezione del nuovo Pontefice, giunto come un dono. E così, dopo la catechesi che ha toccato un tema molto delicato, quale la morte e la risurrezione, è iniziato il consueto baciamano.

Mettersi in fila per ritrovarsi davanti al Santo Padre è stato emozionante. Consegnando copia del libro al Papa, Don Francesco gli ha rivolto parole semplici ma colme d’affetto, chiedendo preghiera e la benedizione per quanti lo seguono.