Un pensiero a Maria: prega per noi peccatori

Possiamo vivere senza molte cose che sono futili e insignificanti per noi ma non potremo vivere senza l’amore misericordioso del Signore e il suo perdono divino. Noi sappiamo di essere peccatori.

Cosa dobbiamo chiedere, allora, alla Madre di Dio e Madre nostra? Qualcosa di veramente vitale per noi: Che Ella continuamente, non solo, vegli su di noi, ma che preghi sempre per noi che siamo peccatori e senza il suo aiuto, siamo perduti.

Don Francesco Cristofaro

