Un Secolo di Vita e Amore: Francesca Oliverio Festeggia i 100 Anni a Simeri Crichi

Francesca nasce il 31.5.23 a Simeri, esattamente nella località Grecìa da una famiglia di contadini. È la quarta figlia di Pietro e di Emilia. Vive la sua infanzia a Simeri. All’età di 15 anni rimane orfana di padre ed inizia a lavorare a Catanzaro lido da una famiglia benestante… un mattino mentre era intenta a fare le pulizie, sente alla radio la dichiarazione di guerra ed il rumore delle bombe “per il cielo e per il mare” ma la cosa che ricorda di più è il rumore dei sommergibili.

Sono stati anni duri e all’età di vent’anni sposa Francesco e si trasferisce a Soveria, dove nasce il primo figlio Vincenzo. Dopo poco tempo però rimane vedova…

Anni dopo sposa Tommaso ed insieme mettono al mondo sei figli… il destino ha voluto portarne via uno di soli 14 anni. Entrambi iniziano la loro esperienza come colori, lavorando in prima linea e dando lavoro ad altre persone.

Anche se il suo dolore più grande è di avere perso tre figli, c’è anche la grande gioia di essere diventata anche bisnonna di piccoli nipoti che la adorano e per festeggiarla sono venuti anche da lontano.

Per la festa del compleanno è prevista la Santa Messa presieduta dal parroco don Francesco Cristofaro e una grande festa organizzata dai familiari presso i locali della scuola con il taglio della tornata e, naturalmente le 100 candeline. Saranno presenti i commissari del comune di Simeri Crichi e la banda musicale dello stesso paese.