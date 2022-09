Un ventilatore polmonare al Policlinico di Catanzaro-Germaneto dal Governatore Lions

CATANZARO, 28 APR - Una delegazione del Governatore del Distretto Lions 108YA, Nicola Clausi, formata dal prof. Francesco Perticone, dal dott. Francesco Pugliano e dall’avv. Roberta Capri, ha consegnato al reparto di terapia intensiva del Policlinico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, direttamente nelle mani del primario, prof. Longhini ed alla presenza del Rettore prof. G. B. De Sarro, un ventilatore polmonare.

Quello consegnato alla struttura di Germaneto, è il terzo ventilatore polmonare donato dal Distretto 108 YA e segue i due già consegnati alle Asl di Napoli e Potenza.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Governatore Lions Nicola Clausi, fa parte di un progetto molto più ampio messo in atto per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che ha già visto la distribuzione di oltre 6000 mascherine attraverso i clubs Lions dislocati tra Calabria, Campania e Basilicata (territorio di competenza distrettuale), nonché donazioni a sostegno delle fasce maggiormente colpite da questa emergenza (anche economica), per un totale di 330 mila euro, nel motto dell’associazione filantropica operativa in tutto il mondo da oltre un secolo “We serve”, messaggio attuale in un periodo difficile come quello attraversato.