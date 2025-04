Una Via Crucis originale per la preghiera quaresimale a Catanzaro

Nel cuore della Quaresima, la comunità di Catanzaro sta vivendo un intenso momento di spiritualità grazie alla Via Crucis curata da Monsignor Giuseppe Silvestre.

Il testo, frutto di un'attenzione riflessione e di una profonda sensibilità pastorale, sta accompagnando i fedeli nella meditazione della Passione di Cristo all'interno della suggestiva cornice della chiesa del Monte dei Morti.

Ogni venerdì, numerosi fedeli si ritrovano per percorrere insieme questo itinerario di preghiera, lasciandosi guidare dalle parole e dalle immagini evocate dal testo.

La scelta della chiesa del Monte dei Morti, con la sua atmosfera raccolta e carica di storia, contribuisce a rendere ancora più intensa l'esperienza spirituale.

L'iniziativa sta riscuotendo grande partecipazione, confermando il bisogno di momenti di riflessione e raccoglimento in preparazione alla Pasqua.

L’opera di Monsignor Silvestre si inserisce in questo cammino, offrendo uno strumento prezioso per approfondire il mistero della Croce e riscoprire il senso della fede cristiana.