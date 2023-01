Unc, aumento luce e gas: ecco i dettagli

Gas, a dicembre 2022 incremento delle bollette del 23,3 %

MILANO, 04 GEN. - Il caro- energia non dà tregua alle famiglie che a dicembre hanno dovuto far fronte ad un aumento della bolletta del gas del 23,3 %. Secondo l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), il mese scorso il costo della materia prima ha raggiunto 116,6 euro/MWh. Pertanto, nel 2022 una famiglia ha sborsato circa 1.866 euro (+ 64,8% rispetto al 2021).

“Bollette da infarto, insostenibili per troppi italiani”, ha commentato il responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, Marco Vignola.

Alla luce degli studi condotti dall’Unc, una famiglia spende su base annua 400 euro in più. Dunque, la spesa annuale oscilla sui 2.113 euro che, aggiungendosi ai 1.434 euro della luce di gennaio 2023, registra un aumento vertiginoso pari a 3.547 euro.

Una stangata per gli italiani, quindi, considerando che il prezzo del gas è aumentato del 55,9 % rispetto al 2021 e del 125 % se confrontato con i costi del 2020.

Una situazione critica su cui urgono interventi mirati da parte dell’Esecutivo non solo per contrastare il caro-bollette ma anche delle misure specifiche a sostegno delle famiglie.

“Il Governo si sta dimostrando del tutto inadeguato ad affrontare questa emergenza nazionale, limitandosi a riciclare quanto fatto da Draghi nonostante la situazione sia profondamente peggiorata”, ha affermato Vignola, sottolineando altresì che non c’è alcuna risposta da parte dell’Esecutivo Meloni nemmeno sulla fine del mercato tutelato del gas, prevista per il prossimo 1 aprile. Un’ipotesi che, se si dovesse concretizzare, sarebbe un altro duro colpo sia per le associazioni sia per i condomini.

Valentina Noto