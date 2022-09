Calabria. 11enne precipita dal balcone di casa, trasferita al Bambin Gesù.

Undicenne precipita dal balcone di casa, condizioni gravi. A Lappano, nel Cosentino. Indagano i carabinieri

LAPPANO (CS), 18 SET - Una ragazza di 11 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza dopo che é precipitata ieri sera dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una villetta nella frazione "Santo Stefano" di Lappano, un centro a pochi chilometri dal capoluogo.



I genitori della giovane, che erano in casa quando é avvenuto il fatto insieme alla figlia maggiore di 14 anni, hanno telefonato al 118, che ha portato la ragazza in ospedale.



I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno avviato le indagini per accertare la dinamica di quanto é accaduto, in merito alla quale, al momento, secondo quanto é stato riferito dai militari, ogni ipotesi é prematura. (Immagine di repertorio)

In aggiornamento

Trasferita al Bambin Gesù.



È stata trasferita con un volo dell'Aeronautica militare nell'ospedale del Bambin Gesù di Roma l'undicenne che ieri sera è precipitata dal balcone di casa a Lappano, nel cosentino.

La piccola ha riportato fratture e traumi interni e dopo essere stata stabilizzata dall'equipe dell'ospedale Annunziata di Cosenza, è stata trasferita nel nosocomio pediatrico della capitale.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri, che continuano a raccogliere elementi investigativi e testimonianze per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto