Unicef, al via al programma "PJ Masks eroi della buonanotte"

Da questa settimana i PJMASKS, i famosi protagonisti della serie televisiva animata per bambini, aiuteranno l’UNICEF Italia con l’iniziativa “PJMASKS EROI DELLA BUONANOTTE” a salvare tanti bambini vulnerabili nel mondo e sensibilizzare quelli a noi più vicini con una sorpresa speciale ogni mese, per un anno.

Attraverso il sito dell’UNICEF Italia sarà possibile aderire al programma “PJMASKS EROI DELLA BUONANOTTE”, sottoscrivendo una donazione del valore minimo di 15 euro e diventare sostenitori regolari delle attività dell’UNICEF*. Ogni mese, per un anno, sarà possibile ricevere direttamente a casa una corrispondenza speciale e personalizzata con tante attività da realizzare insieme ai genitori e vivere una Buonanotte da Supereroi con delle storie speciali.

In particolare, i PJMASKS invieranno un pacchetto contenente: una lettera dei PJ Masks; una storia della buonanotte dei PJ Masks; gli adesivi dei PJ Masks; dei suggerimenti di attività della buonanotte; le missioni della buonanotte per supportare la routine quotidiana prima di andare a letto; la storia di un Eroe della Buonanotte UNICEF per scoprire le abitudini dei bambini di tutto il mondo prima di andare a dormire.

Prima dell’arrivo di ciascun pacchetto, l’UNICEF Italia invierà un’email con l’elenco degli strumenti necessari per le varie attività e alcune informazioni sul lavoro che l’organizzazione sta svolgendo anche grazie al sostegno di coloro che aderiranno al programma “PJMASKS EROI DELLA BUONANOTTE”.

Tutte le donazioni derivanti dalla sottoscrizione sosterranno i progetti e il lavoro dell’UNICEF per costruire un mondo in cui ogni bambino abbia accesso a cure mediche, protezione e alla scuola di qualità. L’UNICEF fornisce circa l’80% del cibo terapeutico nel mondo e aiuta a vaccinare quasi la metà dei bambini del mondo. Tutto questo è possibile solo grazie alle donazioni dei sostenitori.

È possibile aderire al programma “PJMASKS EROI DELLA BUONA NOTTE” al seguente link www.unicef.it/pjmasks

* Al termine dei 12 mesi la donazione mensile continuerà, se si vorrà ancora supportare gli interventi dell’UNICEF in difesa dei bambini.