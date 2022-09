Universal Kinesiology: salute e benessere a portata di un click

UniversalKinesiology.it domande e risposta su salute e benessere.

Universal Kinesiology, è un nuovo blog, ideato con l’intenzione di far conoscere il mondo delle Scienze Motorie e Sportive e conseguentemente la figura del laureato in materia, tutt’ora ancora poco nota.

Chi è il Laureato in Scienze Motorie?

Partiamo dal presupposto che, il laureto in Scienze Motorie è colui che opera per il benessere della persona sia dal punto di vista fisico e motorio, che da quello sociale, relazione, affettivo, cognitivo. Interviene sia facendo prevenzione, quindi migliorando lo stile di vita della persona, che in modo adattivo-compensativo, intervenendo ad esempio in presenza di alterazioni strutturali.

Se volessimo fare un parallelismo tra la nostra attività e quella di un medico, diremmo che: un soggetto sano che si ammala, va dal medico, il quale esegue una diagnosi e conseguentemente una prognosi. Lo stesso individuo che vuole migliorare il suo stile di vita o recuperare da un infortunio, decide di andare dal laureato in Scienze Motorie, il quale esegue la valutazione funzionale e conseguentemente gli fornisce un programma di allenamento o di riatletizzazione.

La valutazione funzione equivale alla diagnosi del medico.

La Laurea in Scienze Motorie e Sportive consente di ricevere informazioni dal punto di vista scientifico e il blog Universal Kinesiology, proprio questo vuole fare, fornire ai lettori informazioni che siano state scientificamente dimostrate.

Come vengono fornite queste informazioni?

Attraverso la stesura di articoli, su molteplici argomenti inerenti a questo mondo, redatti da un team di Laureati in Scienze e Motorie e Sportive e non solo.

Le categorie attualmente presenti all’interno del blog sono:

Falsi miti;

Stretching;

Tecniche dello Sport;

Match Analysis (calcio a 11 e calcio a 5);

Attività Motoria (fitness metabolico, posturologia e motricità);

PA & Health;

Management dello Sport;

Test (da campo e da laboratorio);

Attrezzature Sportive.

Chi attualmente ha scritto per il blog Universal Kinesiology?

Attualmente hanno scritto: Dott. Gianmaria Celia, Dott.ssa Marta Doria, Dott. Alessandro Imbrogno, Dott.ssa Annapaola Biondo, Dott.ssa Nunzia Spaltro, Dott.ssa Michela Quatrini, Dott. Domenico Scognamiglio, Dott. Antonio Donato, Dott.ssa Bernadette Anna Polito, Dott.ssa Francesca Greco, Dott.ssa Maria Cugliari, Dott. Giovanni De Nisi, Dott. Francesco Maruca, Dott. Alessio Nocera e tanti altri sono già pronti a scrivere.

