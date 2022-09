Università: proseguono attività per specializzazione sostegno. Data conclusione rimane fissata al 16 luglio.

ROMA, 23 NOV - Il ministro dell'Università Gaetano Manfredi ha firmato ed è stato pubblicato un decreto che autorizza, per il V ciclo 2019/2020, il proseguimento delle attività formative dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico. Per il V ciclo c'è la possibilità di fare le attività di laboratorio a distanza.

Per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti c'è la possibilità di fare le attività di laboratorio a distanza. Gli atenei garantiscono lo svolgimento della prova orale di ammissione al V ciclo 2019/2020 a distanza. Rimane invariata la data di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.

In settimana ci sarà un nuovo decreto sulle prove selettive per il tirocinio formativo attivo che garantirà la continuità della prova che sarà sostituita con una prova pratica che potrà essere fatta a distanza per consentire il completamento del percorso dell'esame e dell'iter di selezione per tutti.