US Catanzaro 1929: festa promozione Serie B, è ufficiale ecco quando

L'US Catanzaro 1929, ha annunciato che la festa ufficiale per la promozione in Serie B sarà organizzata dalla società stessa nel mese di maggio, al termine delle gare previste nell'ambito della Supercoppa. La società ha sottolineato che tutte le altre iniziative organizzate in questi giorni, sostenute da locandine e brochure pubblicitarie, non sono da considerarsi riconducibili all'US Catanzaro e la presenza dei tesserati della squadra non è garantita, in quanto si intende mantenere alta la concentrazione in vista del torneo succitato, che inizierà il 29 aprile.

L'US Catanzaro 1929 ha recentemente raggiunto la promozione in Serie B, una competizione calcistica di alto livello in Italia. La notizia ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi giallorossi, che si sono mobilitati per organizzare varie iniziative in onore della squadra. Tuttavia, la società ha voluto sottolineare che la festa ufficiale sarà organizzata dalla stessa società e si svolgerà nel mese di maggio, dopo la conclusione delle gare previste nell'ambito della Supercoppa.

La decisione di organizzare la festa ufficiale al termine della Supercoppa è stata presa per mantenere alta la concentrazione della squadra in vista del torneo. Infatti, la data di inizio della Supercoppa è fissata per il 29 aprile, e l'US Catanzaro 1929 vuole garantire che i propri tesserati siano completamente concentrati sulle competizioni in programma e non dispersi in altre iniziative festose.

La società ha anche precisato che tutte le altre manifestazioni organizzate in questi giorni non sono da considerarsi riconducibili all'US Catanzaro e che la presenza dei tesserati della squadra non è garantita in tali eventi. Questa decisione è stata presa per assicurare che i giocatori mantengano la massima concentrazione e impegno nelle sfide competitive che li attendono.

I tifosi dell'US Catanzaro 1929 sono comunque entusiasti della promozione in Serie B e stanno dimostrando un grande sostegno alla squadra. La festa ufficiale organizzata dalla società sarà senz'altro un momento di grande gioia e celebrazione per i tifosi e per la città di Catanzaro, che si prepara ad affrontare una nuova avventura calcistica nella Serie B italiana.