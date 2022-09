Usa, Trump lancia ufficialmente le forze spaziali 'superiorità' americana nello spazio è vitale per

WASHINGTON 21 DIC - Trump ha ufficialmente inaugurato ieri sera la Us Space Force, le forze spaziali americane. Si tratta del primo nuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni. "Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra e tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale la superiorità americana nello spazio è assolutamente vitale", ha sottolineato il presidente Usa.

Dazi: ottima telefonata con xi su accordo commerciale Hong Kong, Presidente Cina: preoccupati per interferenze Usa

"Ho avuto un'ottima telefonata con Xi; la firma formale sarà in programma": così Trump sull'accordo commerciale con la Cina. "Esprimiamo seria preoccupazione per gli atteggiamenti negativi degli Usa su nostre questioni interne", ha sottolineato però il presidente dopo la conversazione telefonica col suo omologo americano.