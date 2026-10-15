Vaccinazioni infantili in Calabria: un percorso di salute per i più piccoli

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La prevenzione inizia fin dai primi mesi di vita e le vaccinazioni infantili rappresentano lo strumento più efficace per proteggere i bambini da malattie infettive potenzialmente gravi. La Regione Calabria è impegnata in prima linea con campagne informative che coinvolgono genitori, pediatri di libera scelta e centri vaccinali delle ASP.

Un impegno concreto per la salute dei bambini

Attraverso queste iniziative, la Regione invita le famiglie a conoscere il calendario vaccinale, a rispettare gli appuntamenti e a confrontarsi con il proprio pediatra di libera scelta e con i professionisti dei centri vaccinali della propria Azienda Sanitaria Provinciale. L'obiettivo è garantire una protezione tempestiva ed efficace, contribuendo alla salute dell'intera comunità.

La campagna per il vaccino esavalente

La campagna dedicata al vaccino esavalente sottolinea l'importanza di iniziare la protezione già nei primi mesi di vita. Un'unica somministrazione protegge da sei importanti malattie infettive, alcune delle quali possono avere conseguenze serie. La pertosse, ad esempio, è particolarmente pericolosa nei lattanti, mentre le infezioni invasive da Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) possono causare meningite, polmonite e altre gravi complicanze.

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Il percorso vaccinale prevede tre dosi, somministrate a 3, 5 e 11 mesi di età, secondo il calendario nazionale vigente. Il pediatra e il centro vaccinale sono a disposizione per informazioni e per accompagnare le famiglie in ogni fase.

Quattro malattie, un percorso di prevenzione: il vaccino MPRV

La campagna per il vaccino MPRV promuove la protezione contro morbillo, parotite, rosolia e varicella, quattro patologie che possono causare complicanze anche gravi. Il morbillo può provocare febbre alta, eruzioni cutanee e complicanze come polmoniti ed encefaliti; la parotite causa gonfiore delle ghiandole salivari e, in alcuni casi, complicanze a carico di testicoli e ovaie; la rosolia, sebbene spesso lieve, è pericolosa in gravidanza per i rischi al feto; la varicella si manifesta con vescicole e prurito e può complicarsi soprattutto nei più piccoli e negli adulti non vaccinati.

La vaccinazione prevede una prima dose tra il 13° e il 14° mese di vita e una seconda dose a 6 anni, come da calendario nazionale. Per informazioni e appuntamenti, è sufficiente rivolgersi al pediatra di libera scelta o al centro vaccinale della propria ASP.

Informarsi è il primo passo

Hai dubbi sulle vaccinazioni o vuoi conoscere le modalità di accesso ai servizi? Il pediatra di libera scelta e i professionisti dei centri vaccinali sono i riferimenti per ricevere informazioni e verificare il percorso vaccinale del tuo bambino. Un confronto con gli esperti permette di approfondire benefici, possibili effetti indesiderati e controindicazioni, chiarire le proprie domande e programmare gli appuntamenti in base alla situazione individuale.

Proteggiamo tutti, insieme

Vaccinare il proprio bambino significa contribuire a costruire una comunità più sana e sicura, proteggendo anche chi non può vaccinarsi, come i neonati troppo piccoli e le persone con specifiche controindicazioni. La prevenzione è una scelta di valore, un gesto d'amore verso i propri figli e verso la collettività.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Regione Calabria o contattare la propria ASP di riferimento.