Vaccini: Code a Vibo Valentia e Cosenza per il Vax day

Vaccini: code al Palasport di Vibo Valentia per il Vax day. Presenti anche non prenotati che hanno ricevuto comunque la dose

VIBO VALENTIA, 24 APR - Centinaia di persone, dalle prime ore di stamani, si sono recate al Palazzetto dello sport di viale della Pace, a Vibo Valentia, per ricevere il vaccino anti Covid in occasione del Vax day. Tra queste, soggetti regolarmente prenotati attraverso la piattaforma delle Poste italiane dedicata ai vaccini e altri che hanno raggiunto l'impianto sportivo sprovvisti, ma visto l'annuncio dell'Asp di Vibo Valentia possono ricevere l'inoculazione di AstraZeneca. Le code sono iniziate di prima mattina. Ci sono stato ritardi con la vaccinazione dei prenotati. Chi aveva ricevuto l'orario per le 10.00 ha dovuto attendere anche ore prima di potersi sottoporre alla vaccinazione.

Cosenza Vaccini: in tanti a Cosenza per Vax day senza prenotazione. A Rende chi rientrava nella categoria over 60 ha avuto la dose



Un centinaio i cittadini che questa mattina si sono recati al centro vaccinale gestito dall'Esercito italiano a Vaglio Lise a Cosenza, dove è in corso il vax day, per sottoporsi al vaccino senza prenotazione e che sono state rimandate indietro. Erano tutti cittadini non appartenenti alla fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni e non si erano prenotati sulla piattaforma gestita da Poste italiane.



A creare il disguido sarebbe stata una comunicazione falsa circolata sui social che parlava di vaccini per tutti coloro i quali si fossero presentati ai centri vaccinali anche senza senza averne diritto.



I militari dell'Esercito hanno spiegato ai cittadini che non potevano avere la dose di vaccino e sono stati invitati a tornare a casa. Al Parco acquatico di Rende, invece, il dottor Mario Rausa medico vaccinatore, ha spiegato di aver diviso i cittadini che si sono presentati in massa in due liste, prenotati e non. "Ieri è arrivata una email - ha spiegato Rausa - nella quale veniva specificato che la somministrazione era prevista solo per chi avesse eseguito la prenotazione sulla piattaforma. Quando siamo arrivati stamattina però, abbiamo trovato decine e decine di persone: una parte era prenotata regolarmente, mentre una parte aveva interpretato il Vax Day come una modalità di fare il vaccino liberamente. C



on Salvatore Loizzo e il dott. Franco Vena del distretto dell'Asp di Rende abbiamo così deciso di organizzare l'ingresso in due file, una per chi aveva effettuato la prenotazione, l'altra per i non prenotati, tutti appartenenti alla categoria over sessanta. Abbiamo quattro postazioni di medici vaccinatori - ha spiegato Rausa - e vacciniamo con AstraZeneca. E' importante fare il vaccino e prima lo facciamo, prima possiamo tornare alla vita normale. Voglio sottolineare un aspetto molto importante, tutti i vaccini sono utili e nessuno oggi si è tirato indietro".