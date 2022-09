Vasco Rossi, al via vendita biglietti per live a Trento, Milano e Imola

Vasco Rossi, al via vendita biglietti per live a Trento. Data aprirà Vasco Live 2022, il 20 maggio

ROMA, 09 SET - Si aprono il 10 settembre alle 12 le vendite dei biglietti per il concerto che aprirà il Vasco Live 2022 a Trento, il 20 maggio 2022. Un evento speciale in un affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica, un nuovo parco nominato Trentino Music Arena in grado di ospitare oltre 100mila persone. Il concerto di Trento si aggiunge alle date del tour riprogrammate nel 2022 e già da tempo sold out: 24 maggio Milano (Ippodromo Milano Trenno), 28 maggio Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari), 3 giugno Firenze (Visarno Arena), 11 e 12 giugno Roma (Circo Massimo). Per il 12 novembre è invece atteso il nuovo album che è stato anticipato a gennaio dalla pubblicazione del singolo "Una Canzone d'Amore Buttata Via".